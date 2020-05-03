靜宜資訊學院的核心目標是培育學生具備「資訊技術」能力，課程設計環環相扣，包括「實務課群」、「跨域運用」及「主題式學習」等。（陳世宗攝）

靜宜大學「創客空間」，成果豐碩，學生「做中學、創中學」，也以創意創業與社會接軌，將創客精神從校園推廣到社會。（陳世宗攝）

靜宜大學「競技程式培力基地」，提供學生自主學習場域；也搭配「學習家族」機制，進行「學」與「教」全方位培訓，成果奏效。（陳世宗攝）

靜宜資訊學院透過產官學合作，發展智慧機械、醫學、醫美及農業等，學生專業實力強，獲廠商青睞，畢業後有很好機會及出路。（陳世宗攝）

靜宜大學「資訊學院」辦學優異！「資訊工程學系」、「資訊傳播工程學系」及「資訊管理學系」在國內外重要賽事成績亮眼、頻奪佳績，與國立大學並駕齊驅，堪稱「冠軍學院」。院長蔡英德說，該院將學習理論、實作場域緊密結合，讓學生學習有方向，兼具跨域、實作、解決問題及創新等能力。

靜宜大學資訊學院的核心目標是培育學生具備「資訊技術」能力！院長蔡英德指出，資訊學院的課程設計環環相扣，包括「實務課群」、「跨域運用」及「主題式學習」等。在「實務課群」開設與新興技術發展密切相關的AI、物聯網、大數據、資訊安全及動畫、遊戲程式設計等課程；同時與該校觀光、生態及大傳等系所合作，進行跨域資訊相關運用，協助產業升級。「主題式學習」則如智慧醫療車隊、智慧交通(無人車)等研發。

該院屢獲教育部計畫及課程補助肯定，成立的「AI創新應用研發中心」透過產官學合作，發展智慧機械、醫學、醫美及農業等，學生專業實力強，獲廠商青睞，畢業後有很好機會及出路。

靜宜資訊學院同時設立「競技程式培力基地」，提供學生交流互動，及同儕自主學習場域；此外，也搭配「學習家族」機制，由學長姐擔任助教，整合多元資源，進行「學」與「教」全方位培訓，成果奏效。資訊學院不僅是「資訊專業學院」，也是「冠軍學院」！

蔡英德表示，資訊學院的學生程式設計實力堅強，曾勇奪「第9屆全國私立大專校院程式競賽」團體冠軍、ACM國際大學程式設計競賽(ACM-ICPC)台灣區域賽佳績，並拿下唯一最佳女子隊獎。資訊學院也是「設計思考學院」，與日本北海道未來大學合作，並獲教育部「新工程教育方法實驗與建構計畫」補助，推動主題式學習。

靜宜資訊學院參與教育部「智慧製造產業創新提升人才培育計畫」，針對「AI大數據運用及分析」等專業，編印「智慧機械製造」教材，預計年底出版；該院也榮獲教育部「人工智慧技術與應用領域系列課程」補助，成立的「AI創新應用研發中心」透過產官學合作，發展智慧醫學、醫美及農業等。

教育部推動資通訊人才培育計畫，靜宜大學資訊管理學系、資訊工程學系及資訊傳播工程學系，皆拿下該項計畫，即3個學系今年招生名額可比去年增加10％，獲教育部多項肯定，也印證辦學優異！

值得一提的是，資訊學院所成立的「創客空間」，成果相當豐碩！學生不僅能「做中學、創中學」，還能自主學習、啟發創意，找到解決問題方法，也以創意創業與社會接軌，將創客精神從校園推廣到社會。

(中時 )