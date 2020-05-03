金正恩活得好好的 川普親證實 06:532020/05/03 中時電子報 楊幼蘭 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 北韓最高領導人金正恩1日出席順天磷肥廠竣工儀式的神情。（美聯社） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 北韓最高領導人金正恩結束20多天神隱，1日公開現身，為順天磷肥廠的竣工儀式剪綵，而官媒也公開了照片和影片，但世人仍不免有一絲懷疑。 不過據CNN新聞網2日報導，美國總統川普推文說，他「很高興看到金正恩回來，而且好好的」，似乎證實了平壤的說法。 (中時電子報) #金正恩 #川普 #北韓 #美國 #活 #死 #健康 #謠傳 也許您會感興趣 國際熱門新聞 邱國正金句釀禍 成國際笑話 - 國際大事 - 中國時報 新聞透視》北韓考驗外媒平壤學功力 - 國際大事 - 中國時報 金正恩活得好好的 川普親證實 - 時事 白宮阻撓佛奇赴眾院作證 - 國際大事 - 中國時報 美死亡人數恐比統計更多！專家點出漏算處 - 國際 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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