北韓最高領導人金正恩結束20多天神隱，1日公開現身，為順天磷肥廠的竣工儀式剪綵，而官媒也公開了照片和影片，但世人仍不免有一絲懷疑。

不過據CNN新聞網2日報導，美國總統川普推文說，他「很高興看到金正恩回來，而且好好的」，似乎證實了平壤的說法。

(中時電子報)