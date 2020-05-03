北韓媒體昨（2日）公布最高領導人金正恩在5月1日的照片，粉碎他神隱20日是因為腦死、病危，甚至已經死亡的各種傳言；不過外界依舊有質疑聲浪，認為照片中的金正恩可能是替身。朝鮮中央電視台昨日公布影片，金正恩出席活動被全程拍下，似乎是為了徹底粉碎謠言。

北韓領導人金正恩5月1日勞動節出席順天磷肥工廠竣工典禮剪綵儀式。（圖／美聯社）

據《韓聯社》報導，金正恩昨日現身順天磷肥工廠竣工典禮，燦笑出席剪綵；影片中的他容光煥發，他的胞妹金與正、北韓勞動黨副委員長樸奉珠、金德訓、樸泰成、黨第一副部長趙勇元等人，也都陪同金正恩一同出席。

從最新曝光的影片中，可見金正恩一派自然的模樣，不僅向官員打招呼，還全程帶著笑容，和大伙開心說笑。金正恩在視察工廠時從容不迫、大口吸菸，坐上代步車上還特地轉過身，與後座的官員開心聊天，健康狀況似乎非常好。

不過有南韓網友認為，影片中的金正恩走路姿勢不太正常，看起來很吃力，就像是中風後的樣子，所以才必須要坐代步車；也有網友認為影片中的金正恩和20天前外型差很多，可能是替身。

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(中時電子報)