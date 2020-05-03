小編精選《中國時報》5件不可不知大事，帶讀者掌握今天（1日）新聞重點。

【1】交通部掛保證 燈號與實際已相符

交通部透過1968App警示旅遊人潮，遭外界批評失準，交通部指出，調整系統後，5月1日正式上線，昨日顯示的燈號與實際情況已相符。行政院長蘇貞昌則表示，人潮警示不是去測試系統準不準，而是提供民眾參考，以利做好防疫，希望中央與地方在防疫合作要少點罵、多一點體諒。

【2】疫情恐拉長 主要威脅來自境外

台灣連續6天0確診後，昨出現3名境外移入個案，「嘉玲」連7殘念。專家認為，社區感染指標磐石艦群聚都已超過14天，相對風險已降低，當前主要的威脅在境外，台灣接下來還是會有案例出現，防疫策略應重回阻絕於境外的階段，若沒做好防堵，社區就會有風險。醫界不能因為案例少就忽略採檢的需要，民眾也不能因為0確診就鬆懈。台灣必須盡力防範疫情，直到疫苗、新藥問世為止。

【3】練台生上香快閃 家屬批毫無歉意

北市林森北路錢櫃KTV大火，造成6死悲劇，事發後尚未公開道歉的錢櫃董事長練台生，上月29日低調到死者也是錢櫃員工的林子晨靈前上香，並送上100萬元慰問金。但家屬直言，感受不到練台生有道歉的意思；北市議員應曉薇更說，練的行為像是在談交易般四處找受害者和解，簡直太無良，是在家屬身上灑鹽。

【4】鄭嫌7條件交保 警母嘆文字遊戲

刺死鐵路警察李承翰一審無罪的鄭嫌，嘉義地院1日重新裁定仍以50萬元交保，新增限制住居、就醫7條件。嘉義地檢署認為鄭自行就醫缺乏約束力，可依《刑訴法》、《保安處分執行法》由檢方執行監護、強制就醫，2日火速再提抗告。台南高分院預計今（3）日中午前後作成裁定。

【5】瑞典王妃戰疫 成功洗白黑歷史

平民王妃不稀奇，稀奇的是放下王妃尊貴的身段，加入抗疫最前線。瑞典因為佛系抗疫而被視為「異類」，面對嚴峻的新冠肺炎疫情，醫療體系不堪負荷，現年35歲的瑞典平民王妃蘇菲亞自告奮勇，參加當地大學開設的培訓課程，換上藍衣白鞋，親自到醫院煮飯打掃、消毒設備，被譽為「最美的藍衣天使」。

(中時電子報)