NBA復賽的另一個問題是球團總管擔憂年齡較大的員工，他們有高風險成為新冠病毒的重症患者。美媒ESPN報導有總管提議不要讓高齡或身體有病的人參與復賽，也就是某些球隊可能因此沒有總教練隨隊。
聯盟現役年齡最大的總教練是馬刺隊帕波維奇(Gregg Popovich, 71歲)，其次是火箭隊丹托尼(Mike D'Antoni, 68歲)，鵜鶘隊金崔(Alvin Gentry, 65歲)。還有一些是平日身體就有毛病的，例如魔術隊克利福德(Steve Clifford, 58歲)。一位總管表示：「沒有總教練也還可以比賽，只有醫療團隊不能精簡。」
事實上除了現役球員，聯盟各處都有高齡員工，包括一些資深裁判和球隊總管，如果要復賽就得考慮他們的健康，但可能因此影響競賽公平。實際上要開放多少人隨隊也不確定，像是球員家人到底該不該跟過去，這些都需要討論。
(中時電子報)
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