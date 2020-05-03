距離罷免高雄市長韓國瑜6月6日投票日，僅剩34天，但「罷韓4男子」各種為罷免不斷抨擊韓國瑜的作風，也讓許多韓粉痛心。挺韓粉專小編昨深夜發文，呼籲挺韓的各派韓粉，「不要一直在同溫層自嗨，請大家面對現實，在高雄罷韓的人就是比挺韓的多」。

挺韓粉專「韓黑父母不崩潰」昨(2日)深夜發文表示，「從中華民國歷史看三次罷免案，都是低投票率不成立，甚至是立委或議員補選也是，所知罷免最高投票率沒有超過28%，罷免案執行時被罷的一方刻意低調，這不是裝孬而是策略運用，目的就是要選民，首先不要太關注選情」。

小編痛心的說，「小編團阻止不了某些打著挺韓名義、卻讓市長聲量一再失血的事情發生」，「不要一直在同溫層自嗨 ，請鼓起勇氣去看一看綠粉專的文章跟留言，會明白我們在痛心什麼」、「請大家面對現實，在高雄罷韓的人就是比挺韓的多，罷免跟選舉不一樣，是要票少，才能贏！衝高投票率，市長被罷免的機率越高」。

挺韓粉專小編深夜曝心聲。(圖/翻攝自 韓黑父母不崩潰 臉書粉絲團)

並激動，因為「挺罷韓看板」爭議，「已經讓年輕人社團發酵串連起來，要號召更多人回高雄投下同意票！不要再跟我說那些人本來就會去投，有興趣多去其他地方社團看一下，原本不想特別回去投票的人，都因為這次事件覺得不公義，要回來投票了」。

小編最後沉痛呼籲全國韓粉們，「若真的想幫韓市長，就不要再升高衝突對立了」。

(中時電子報)