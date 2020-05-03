高雄市長韓國瑜拚市政、積極防疫，同時面臨罷免危機，6月6日將舉行罷免投票。不少挺韓支持者持續替韓國瑜宣言市政，希望大家能看見他的努力，高雄巿議會議長許崑源整理出109年第一季政績簡報，表示高雄正改變，用心看得見，「高雄有韓越來越好」。

許崑源在YouTube貼出今年第一季政績簡報，包含貫徹路平、規劃特色公園，節能路燈、清淤治水，維護河川水質、貨出去，拓展農漁通路、人進來，打造愛河水舞、愛之鯨、白色情人貨櫃，推動觀光活絡庶民經濟等。

韓國瑜更走入基層，傾聽民意，迄今已辦理56場座談會，面對新冠肺炎疫情，韓國瑜率先全國針對農漁產業、經濟弱勢族群、觀光旅遊業、中小企業提出4大紓困計畫，發起「暖心相守寄未來」運動，鼓勵民眾預購產品，協助業著度過防疫低潮。另外，每週三「防登革熱日」，全民總動員清除積水容器，109年2月選訂三民區為登革熱防治示範區。

網友看完影片大讚，「高雄太棒了」、「高雄市政府團隊用心與進步看得見」。不少人也替韓國瑜抱屈，「不忍心韓市長一路一直一直挨打」、「不捨市長被惡魔霸凌」。此外，因許崑源日前傳出身體微恙，不少網友也祝他能早日康復，紛喊加油。

高雄正改變 用心看得見 高雄有韓越來越好

(中時電子報)