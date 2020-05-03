2018年九合一大選，高雄市長韓國瑜以「貨出去、人進來，高雄發大財」口號打動許多市民的心，也成功將高雄綠地變藍天。有網友問及，「當年韓國瑜贏得高雄市長選舉有多轟動？」，其中有網友回文表示，「選舉真的是蠻猛的，民進黨倒一片欸」、「真的很轟動，我騎腳踏車進中山大學運動，都還看到很多學生機車上貼他的標語」。

網友wwHui在PTT發文指出，當年2018韓國瑜靠著一瓶礦泉水、一碗滷肉飯，逆轉勝攻下民進黨長期執政的高雄，他說他超懷念當時政黑的戰友們數椅子、算人數、買香腸瀑布的時光。該網友提及，韓國瑜有幾大名言，包括高雄又老又窮，各行各業蕭條的不得了、貨賣得出去，人進得來，高雄發大財、民進黨沒有為高雄年輕人找到一條回家的道路、禿子跟著月亮走，讓台北去弄政治，讓高雄來拚經濟等。

該網友直言，雖然罷韓的攻勢看似猛烈，但絲毫不影響韓國瑜這個選舉戰神的聲望，「當年韓國瑜的選舉方式可以寫進教科書了吧？」

網友則紛紛回應表示「超級轟動！真的韓流，全國藍軍候選人爭相邀請，各種人氣爆棚」、「選舉真的是蠻猛的...民進黨倒一片欸」、「真的很轟動，我騎腳踏車進中山大學運動，都還看到很多學生機車上貼他的標語」、「完全靠氣勢在選舉的」、「我覺得陳其邁的個人風格跟高雄人比較不接近」、「高雄人就是有股很強烈的熱情希望高雄快點變好 經濟快點成長 薪資提高 其實代表高雄人是多數很純真的」、「當時真的認為韓能做到的人，很多高雄本身也存在再起飛騰的可能」。

(中時電子報)