高市透天厝火警 2大人3小孩受困搶救中 08:092020/05/03 中時電子報 張達智 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 高雄市三民區透天厝發生火警，據了解仍有民眾受困。(中天新聞截圖) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 高雄市三民區大連街一棟5樓透天厝，今清晨7點多發生火警，據逃出民眾表示，還有2個大人、3個小孩受困在4樓，警消正在搶救中。 起火民宅是5樓透天厝，目視2到5樓冒出火煙，消防分隊中隊長潘永銘率十全、大昌分隊及特搜中隊12車30人前往搶救，警方現場交通管制，消防隊正搶救中。 (中時電子報) #高雄市 #三民區 #火警 #透天厝 #搶救 #受困 #小孩 #大人 也許您會感興趣 推薦閱讀 房屋稅開徵 高雄市因應疫情紓困提供5大措施 17:442020/04/29 生活 高市雙防疫 新冠登革熱零本土 04:102020/04/30 地方新聞 情緒性的罷韓一旦通過… 04:102020/04/30 時論廣場 陳致中嗆韓國瑜這事：快謝陳菊！網友砲轟 08:522020/04/30 政治 抗疫情 高雄市觀光局力推百元便當挺飯店 13:192020/04/30 生活 中選會出手了 公開指導罷韓案選務工作 18:322020/04/30 政治 中選會手伸入罷韓案？韓粉呼叫陳時中出來！ 08:042020/05/01 政治 收到韓國瑜答辯書 中選會將於5月5日發布罷免公告 17:232020/05/01 政治 3縣市氣溫亮黃燈 飆36度以上熱爆了 12:052020/05/02 生活 防疫期校園廣設投開票所 家長憂心成破口 19:002020/05/02 生活 社會熱門新聞 火車廁所走出來「男擦嘴女抓屁」網笑：吃很飽 - 社會 才剛答應男友求婚 2小時後她人生再度巨變 - 社會 被虐12年、一生僅活16天 牠結局令人鼻酸 - 社會 新聞透視》致詞失言 中選會公正形象飛了 - 社會新聞 - 中國時報 金正恩現身彰化吃肉圓 旁人驚：怎會在台灣？ - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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