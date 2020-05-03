高雄市三民區大連街一棟5樓透天厝，今清晨7點多發生火警，據逃出民眾表示，還有2個大人、3個小孩受困在4樓，警消正在搶救中。

起火民宅是5樓透天厝，目視2到5樓冒出火煙，消防分隊中隊長潘永銘率十全、大昌分隊及特搜中隊12車30人前往搶救，警方現場交通管制，消防隊正搶救中。

(中時電子報)