今天天氣暖熱，各地晴到多雲，午後山區有局部雷陣雨。氣象局表示，周二、周三(5/5、6) 鋒面接近臺灣北部海面，北部、東北部水氣略增有雨，午後花東及中南部山區有雷陣雨。周六(5/9) 另一鋒面接近，周日到下周二(5/10~12)鋒面影響，北台灣、東半部有雨，午後中南部山區有雷雨。

氣象局資料顯示，周一(5/4)大臺北及中南部局部地區高溫可達32、33度左右，其他地區28至30度。周二、周三大陸華南一帶鋒面系統逐漸建立，接近臺灣北部海面，但臺灣環境在鋒面暖區，北部、東北部水氣略增、有局部短暫陣雨，其他地區白天多雲到晴，午後花東及中南部山區有局部短暫雷陣雨。

氣象局說，周六另一鋒面接近，北部、東北部有局部短暫陣雨，午後東部、東南部及中南部山區有局部短暫雷陣雨。周日到下周二受鋒面接近或影響，北部、東半部有局部短暫陣雨，午後中南部山區有局部短暫雷陣雨，其他地區多雲。

中視新聞

(中時電子報)