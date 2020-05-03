北韓領導人金正恩神隱多日，全球都在臆測他的身體狀況，「神明代言人」沈嶸更斷言，「金正恩應該氣數已盡了！」沒想到昨（2）日金正恩出席活動照片曝光，直接打臉。對此，沈嶸道歉，表示會虛心自我檢討，直呼北韓確實很恐怖、了不起，佩服金正恩高招。

沈嶸日前在臉書分享，針對金正恩身體狀況的通靈結果，表示「金正恩應該氣數已盡了！（查無生命能量）福份用盡！因果現前。」

昨金正恩出席活動照片，破除外界疑慮，植物人、行動不便，甚至病逝的謠言不攻自破。沈嶸驚訝表示，怎麼會反覆確認已有死亡能量的人，還能趴趴走去剪綵呢？這太怪了吧！覺得北韓鐵幕國家實在是太令人莫測高深了吧！

對於通靈失誤，沈嶸也道歉，直言「北韓確實很恐怖……金小胖非常人絕對有特異功能啦」，證明世界非常大，還有許多自己不了解、無法探測的現象，會虛心檢討改正錯誤，通靈也許會失準，但人格絕對坦蕩蕩，面對一切勇於承擔就是我負責任的表現，也接受現況。

沈嶸強調，有錯我一定會道歉不會硬拗，雖然還不知道是哪個環節出錯，但會檢討自己並改正，以求完美，也再次驚嘆「北韓確實了不起，金小胖太高招了！（本人佩服佩服）」。

(中時電子報)