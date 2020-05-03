鄭男刺殺鐵路警察局故巡官李承翰，結果經過精神鑑定後，被認定因罹患思覺失調症，行為當下無法辨識能力，因此獲判無罪並以50萬元交保。對此嘉義地檢署主任檢察官蔡英俊透露，曾詢問「如果是親友會不會行兇」，而鄭男回答「不會」，代表鄭男其實是有識別能力。

無罪判決結果出爐後，引起社會譁然，嘉義地檢署也在當天火速提出抗告。台南高分院認為，檢方指原裁定未斟酌審認精神衛生法及刑事訴訟法第116條之2等相關規定部分有理，因此裁定撤銷原裁定，發回原審法院進行調查。

不過，嘉義地院經過審理後，仍裁定鄭男以50萬元交保，但須遵守7項條件，包括立即至精神科就診，評估有無住院治療必要，未住院期間，應每周回精神科就診，每三個月一次進行評估有無住院必要，如經醫生診斷有住院治療必要，不得拒絕等等。

嘉義地檢署主任檢察官蔡英俊接受《東森新聞》訪問時表示，當時檢察官詢問鄭男在行凶時的心路歷程，提到「如果假設是親友的話，會不會殺」，鄭男明確告訴檢察官「不會」。蔡英俊說，「他識別能力沒有完全喪失，而法官指相信鑑定報告，檢方建議再找另外一間醫院做鑑定，但沒有被合議庭採納。」

針對嘉義地方法院二度裁定鄭男交保一事，嘉義地檢署也再次提起抗告，預計台南高分院3日會有結果出爐。

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(中時電子報)