永福地產「洲際W」建案，推動全方位線上賞屋，點進官方網站就能360度觀看建案。（盧金足攝）

各行各業因疫情衝擊生意雪上加霜，台中房地產業者防疫求生機，推出線上賞屋，在家裡上網如同到接待中心現場，建案資料、周遭環境、工法、公共設施等，從平面圖到空拍，不用出門，只要在網路上就能了解樓層、方位、房型，吸引線上看屋族群，

避免賞屋客減少，售服紛紛轉為數位化，永福地產預售案「洲際W」，推動全方位線上賞屋服務，點進建案官方網站，除大樓外觀模擬圖外，透過空拍照鳥瞰周邊機能，基地位置及內部空間、交通動線利用360度環景，動動手指便可零死角觀賞如臨現場。

有別於一般線上賞屋，以第一視角拍的影片呈現休閒運動會館，從一樓開放式交誼廳、二樓露天無邊際溫水泳池，到三、四樓健身房及空中花園，不只雙眼遊覽，連建築工法包括管路設計、箍筋系統、防水施作等由動畫表現，看屋全都露。

鉅陞建設e化系統，提供3D客變模組，匯彙整客變需求後以書面呈現，讓買預售屋不再只是憑空想像；透過網路在家即時監看施工，線上查詢工程付款繳款狀況，服務全方位。

也有業者因應疫情，研議新銷售方式，惠宇建設總經理顏定滄說，以往是客人到場有如「夜市」人潮洶湧，疫情緊張不宜群聚，改採預約制控制到場人數，以往一天完銷的盛況，變成分批銷售，防疫安全第一。

一指搞定！建商實施線上客變說明會，將預售屋客變重點以雲端影片分享給住戶，「總太聚作」現階段採不見面客變因應疫情，提供紙本也能線上提問，專人即時服務。

還有建商開發手機客服APP，精銳家族成員近5000組，包括修繕、最新活動、工程進度、設備教學以及特約商店優惠等，解決時間、空間限制，網路服務建立口碑，也網住更多客源。

(中時 )