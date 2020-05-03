不少台商、企業主因疫情留在台灣，間接使頂級豪宅市場預約量增加，提升高單價市場成交率。（盧金足攝）

台中市不動產開發公會理事長林正雄指出，台中今年預估推案量2300億，趁利率下降時趕快購屋，未來房價減少支出，就是獲利。（盧金足攝）

六個都會區3月「建物買賣移轉棟數」，其中交易量最大為新北市4849戶，六都交易量合計為1萬9824戶，疫情雖帶給原本春暖花開的房市一股亂流，低利優勢仍是短空長多局面；台中市不動產開發公會理事長林正雄指出，這2、3個月未造成嚴重買氣減少，就和SARS一樣，疫情之後，房市會「先蹲後跳」。

中華民國全國商業總會理事長賴正鎰表示，疫情對房地產影響有限，原本第一季要推案都推遲公開，仍看好未來5年大台中房地產。

林正雄說，新冠肺炎疫情因有當年SARS經驗，大部分房地產業者不會太恐慌，從市場買盤來看，台灣的努力讓疫情獲控制，預估大約在一個多月，疫情應能大致獲穩定，不動產市場影響有限。

業者指出，台商因短期無法回大陸，反而有時間賞屋進而提升高單價市場成交率，台灣相對完善防疫措施，漸被鄰近國家看見及認同，相關生活條件、環境、語言等都容易融入

，來台置產機會也有望增加。

「大台中房市交易動態資訊平台」針對4月份整體建物買賣交易分析，仍以住宅大樓及透天厝產品為主，正心不動產估價師聯合事務所市場研究室特助陳孟筠表示，今年第1季買賣登記棟數合計為1萬0444棟，比去年同期增加1161棟，年增率12.5％，暫時不受疫情影響而限縮房市交易。

「趁現在趕快進場，而且買比租便宜」，林正雄直言，土地漲價，原物料和工資成本增加，房價漲幅將有15％空間，台中今年預估推案量2300億，趁利率下降時趕快購屋，未來房價減少支出，就是獲利。

(中時 )