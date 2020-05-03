新冠肺炎疫情升溫，全球防疫上緊發條，攸關生活健康安全的防疫宅備受矚目，受新冠肺炎疫情影響，為防樓層間空氣、異味或病毒四散，大樓具備「管道間逐層封閉」、「當層排放」等規畫，成為民眾買房考慮的條件。
一般民眾選擇傳統舊大樓物件時，常面臨社區管道間未封閉情況，其他樓層飄來異味揮之不散，大樓防火區可能遭破壞，新冠肺炎疫情即傳出病毒在樓層間擴散等案例。
防疫避免群聚，也要求社交距離，創中台灣天價豪辦「聯聚中雍大廈」超前部署，規定每一單位上班人數上限為36人，防範人數過多，此外，考量中午用餐時間，訂購便當、飲品，若隨外送人員進出大廳恐成防疫破口，設立外圍兩側的取餐區及動線，從管理層面提升辦公大廈安全。
久樘開發指出，衛浴管道隔間就像是人體代謝系統，管道間逐層封閉可從硬體規畫預防社區感染的發生，當層排放為杜絕異味上下樓層流竄的關鍵。
當層排放替衛浴空間設獨立排風管，直接在當層室外排放，管道間逐層封閉設計，將管道間每層以混凝土阻絕，達到室內防臭，避免病毒亂竄及火災時的煙囪效應。
坤悅開發旗下的坤聯營造團隊隊採「逐層封閉」與「當層排放」兩種工法，疫情蔓延時，管道工法成購屋指南之一。
(中時 )
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