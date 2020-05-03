防疫避免群聚，建商超前部署，聯聚中雍大廈特別設立外圍兩側取餐區及動線，防範外送的風險。（盧金足攝）

豪宅建商以客戶需求出發，特別開發手機客服APP讓服務隨行。（盧金足攝）

防疫宅成為購屋購屋指南之一，為防樓層間空氣、異味或病毒四散，施作管道間特別採逐層封閉。（盧金足攝）

新冠肺炎疫情升溫，全球防疫上緊發條，攸關生活健康安全的防疫宅備受矚目，受新冠肺炎疫情影響，為防樓層間空氣、異味或病毒四散，大樓具備「管道間逐層封閉」、「當層排放」等規畫，成為民眾買房考慮的條件。

一般民眾選擇傳統舊大樓物件時，常面臨社區管道間未封閉情況，其他樓層飄來異味揮之不散，大樓防火區可能遭破壞，新冠肺炎疫情即傳出病毒在樓層間擴散等案例。

防疫避免群聚，也要求社交距離，創中台灣天價豪辦「聯聚中雍大廈」超前部署，規定每一單位上班人數上限為36人，防範人數過多，此外，考量中午用餐時間，訂購便當、飲品，若隨外送人員進出大廳恐成防疫破口，設立外圍兩側的取餐區及動線，從管理層面提升辦公大廈安全。

久樘開發指出，衛浴管道隔間就像是人體代謝系統，管道間逐層封閉可從硬體規畫預防社區感染的發生，當層排放為杜絕異味上下樓層流竄的關鍵。

當層排放替衛浴空間設獨立排風管，直接在當層室外排放，管道間逐層封閉設計，將管道間每層以混凝土阻絕，達到室內防臭，避免病毒亂竄及火災時的煙囪效應。

坤悅開發旗下的坤聯營造團隊隊採「逐層封閉」與「當層排放」兩種工法，疫情蔓延時，管道工法成購屋指南之一。

(中時 )