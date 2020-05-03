正駕的神尊搭廂型車。（周麗蘭攝）

六房媽新爐主（左）護送六房媽正駕神尊上車。（周麗蘭攝）

起駕儀式仍由舊爐主、新爐主共同恭送與迎接。（周麗蘭攝）

起駕儀式中，執事人員也戴口罩進行。（周麗蘭攝））

斗南新厝寮股約有近千名信徒歡送。（周麗蘭攝）

六房媽今年花一小時就過爐到土庫小股了。（周麗蘭攝）

雲林縣宗教盛事「六房媽過爐」今（3日）登場，六房媽等神尊從斗南新厝寮搭車前往輪值109年至110年的土庫小股，神轎以拖車載送，不舉行隨香遶境，六房媽起駕離開斗南時，約有信徒近千人相送。

六房媽在全台有廣大信徒，每年過爐約有10萬人次隨香，通常從清晨6點多走到晚上8點才會安座，今年為了防疫，簡化過爐，改以搭車舉行，只進行神尊及文物交接，取消陣頭及信徒隨香遶境。

今早在斗南新厝療的起駕儀式，採實名制登記進入紅壇，觀禮者必須戴口罩，舊爐主、新爐主共同恭送與迎接神尊，送入停放在廣場的神轎。

縣長張麗善、立委林文瑞、劉建國、斗南鎮長沈暉勛、縣議員黃美瑤等人共同點起馬炮。

因今年改搭車方式，正駕神尊不久再被請出神轎，被捧入廂型車，神轎以拖車載送，另兩尊副駕則隨著神駕搭大拖車前往土庫股，總共出動三輛大拖車。

過爐的車隊不到1小時就抵達土庫，抵達後，神尊被捧下車，放入神轎進入土庫股紅壇，比起往年要到晚上才會安座提早許多。

雲林六房媽宗教歷史超過350年，因沒有固定廟宇供奉，由斗南股、過溪股、土庫股、五間厝股、大北勢股共5股、34庄頭輪流供奉，範圍涵蓋虎尾、斗南、土庫、大埤、斗六等鄉鎮市。

(中時 )