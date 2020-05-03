罷免高雄市長韓國瑜案將在6月6日投票，身為主管全國選務的中選會主委李進勇，2日在高市選委會辦投開票所防疫演練時親自南下盯場，遇到攔路演戲的綠委劉世芳、罷韓團體陳情，李竟不顧選務中立，在媒體面前公然選邊站，前高雄市新聞局長王淺秋一句話痛批「中選會根本說笑話」。

原來，劉世芳昨演出陳情大戲，攔路「告御狀」，豪不客氣地在李進勇面前，痛批高市選委會不借投開票所、高市府強拆罷韓廣告。而李進勇隨後致詞回應，對地方選委會回報防疫期間投開票所場地不好借，「毫不掩飾展現怒氣」，甚至要求各區公所將轄內國立學校、中央機關名單列給他，由中央出面借，「要是對方拒絕，我這顆頭剁下來給你」，「強勢態度引發媒體譁然」。

王淺秋對此痛批，「罷韓團體自稱民主，卻不斷用挑釁的言語去挑戰守法的行政人員，是非不分！違法亂紀！」她說，自己尊重所有民主的行為，也請尊重基本行政申請程序，防疫期間，公務員都在想辦法對抗疫情「，居然還有人在製造執法困擾，到底目的是什麼？」請大家睜大眼睛看清楚。

王淺秋還強調，「中選會一項秉持選務中立，卻因為李進勇一句話形象全毀了，中選會根本說笑話」。

(中時電子報)