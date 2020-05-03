案430是60多歲女性，遭網友痛罵去澳洲、日本爽玩20多天，才回到台灣。桃園市衛生局澄清，該女性丈夫是日本人，有雙重國籍。案430在3月24日從澳洲返回日本並非旅遊，4月9日返回台灣是要拿重要物品才返台。

桃園市政府3日舉辦防疫會議，討論到案430，桃園市衛生局說，發現她在網路遭到流言波及，不過疫調發現，案430丈夫是日本人，案430有雙重國籍，長年旅居日本，不過在台灣仍有房子，因此常常日本、台灣兩處居住。

據了解，她從日本回到台灣，2月22日前往澳洲旅遊，3月24日回到日本，4月9日反覆有發燒、咳嗽症狀。4月30日因要回台灣住處拿重要物品返台，在機場主動告知有症狀，隨即進行篩檢，並入住檢疫所，2日中央宣布確診。

2日中央流行疫情指揮中心宣布確診後，案430遭到網友罵翻，指她觸犯「明知故犯」條款了，認為個案的醫療費用需自己承擔。但在桃園巿政府揭露案430並非旅遊後，醫藥費還是全民埋單。

(中時 )