火勢將機車燒成骨架。（翻攝照片／何冠嫻苗栗傳真）

三義郵局3日清晨驚傳火警，7輛郵務機車遭大火吞噬，燒成骨架，火勢還延燒波及緊鄰3間住戶，幸好無人傷亡，起火原因有待調查釐清。

苗栗縣消防局3日清晨5點半獲報，趕抵現場發現三義郵局停車棚陷入火海悶燒嚴重，消防人趕緊佈水線灌救，20分鐘內控制火勢。

大火燒毀空壓機、數台手推車及7輛郵務機車，其中6輛僅剩骨架、1輛半毀，並波及隔壁住戶廚房，火勢及時撲滅無人傷亡，幸未釀更大災害。警方初步調查，郵局鐵門未遭破壞，調閱監視器也無人闖入。起火原因有待消防局火調科勘驗調查。

(中時 )