三義郵局驚傳大火 燒毀7輛郵務機車 09:102020/05/03 中時 何冠嫻 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 三義郵局停車棚驚傳大火，郵務機車陷入火海。（翻攝照片／何冠嫻苗栗傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 火勢將機車燒成骨架。（翻攝照片／何冠嫻苗栗傳真） 三義郵局3日清晨驚傳火警，7輛郵務機車遭大火吞噬，燒成骨架，火勢還延燒波及緊鄰3間住戶，幸好無人傷亡，起火原因有待調查釐清。 苗栗縣消防局3日清晨5點半獲報，趕抵現場發現三義郵局停車棚陷入火海悶燒嚴重，消防人趕緊佈水線灌救，20分鐘內控制火勢。 大火燒毀空壓機、數台手推車及7輛郵務機車，其中6輛僅剩骨架、1輛半毀，並波及隔壁住戶廚房，火勢及時撲滅無人傷亡，幸未釀更大災害。警方初步調查，郵局鐵門未遭破壞，調閱監視器也無人闖入。起火原因有待消防局火調科勘驗調查。 (中時 ) #三義郵局 #調查 #火勢 #大火 #三義 #郵務機車 #骨架 也許您會感興趣 推薦閱讀 南韓物流倉庫驚傳火警「至少25死」！死者「無逃生跡象」疑發生爆炸 19:542020/04/29 國際 新北中和鐵皮屋宮廟起火 大批消防車趕往 20:402020/04/29 社會 錢櫃大火5枉死 坦承消防安檢漏洞 柯文哲慚愧道歉 04:102020/04/30 社會新聞 連10聲爆炸！韓物流倉庫大火 釀38死10傷 含1陸公民 07:402020/04/30 國際 放水包庇？錢櫃大火前安檢 議員爆：只有3項合格 08:012020/04/30 政治 車手藏摩鐵開槍拒捕又縱火 消防人員急疏散滅火 09:002020/04/30 社會 錢櫃大火再添1死 29歲男搶救5天亡 11:222020/04/30 生活 消防安檢成大拜拜？顏莉敏籲火警「受信總機」 13:172020/04/30 政治 特教生疑遭施暴 教育局調查 04:102020/05/01 地方新聞 渡假村復育螢火蟲有成 三義賞螢面積再擴大 15:492020/05/02 生活 社會熱門新聞 高醫前院長透天厝惡火 女兒一家2大3小皆無生命跡象 - 社會 火車廁所走出來「男擦嘴女抓屁」網笑：吃很飽 - 社會 才剛答應男友求婚 2小時後她人生再度巨變 - 社會 玉蟬胸前掛10年 專家一看秒變臉：妳敢戴？ - 社會 為何殺警判無罪？審判長卓春慧39字回應 網看完氣炸 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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