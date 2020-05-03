隨著尼克網路電視《MSG Network》播完當年林來瘋時期經典賽事，林書豪特別在IG發表感謝文，更貼上當年他跟費爾德茲、泰森錢德勒、安森尼、傑佛瑞斯、諾瓦克等尼克隊友跳出互撞慶功的畫面，豪哥最後更說：「紐約，我愛你們！」

林書豪發表IG文章如下，「親愛的紐約，時間回到我懵懂無知的23歲，當時我滿心想要成功，很顯然地，我所知道的，只有在場上如何慶功，林來瘋是我經歷過最特別的時刻，當我說出這些請相信我，你們對我的影響，遠超過我對你們影響，

我想陪在你們身邊，如同你們陪在我身邊一樣，非常感激紐約麥迪遜花園廣場提出林來瘋周的概念，更播放林來瘋期間的經典賽事，我希望過去這幾天與未來3天能為你們臉上帶來笑容，替這座城市帶來激情，我將繼續找尋替這座城市與球迷帶來回饋的方式，尤其是在疫情危機之下。

我想念球場、球迷，以及籃球比賽，保持強大，團結一致，紐約，我打從心底想要說，我愛你們！」

(中時 )