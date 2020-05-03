英國首相強生（Boris Johnson）染新冠肺炎後已痊癒，他今（3）日接受英媒專訪時坦言，住院期間身體狀況相當不好，醫生一度準備好宣判他死刑。

英國首相強生與未婚妻席孟茲宣布，新生兒命名為威爾弗雷德．勞瑞．尼可拉斯．強生（Wilfred Lawrie Nicholas Johnson），當中尼可拉斯是以在強生感染新冠肺炎期間救了他一命的2名醫生的名字為新生兒命名。

英國首相強生今日接受英國《星期太陽報》（The Sun on Sunday）專訪時指出，在他入住倫敦蓋伊和聖湯瑪斯醫院（Guy’s & St Thomas’ Hospital）治療新冠肺炎期間，由於病況急速惡化，醫生一度準備好宣判他死刑。

他在專訪中回憶，那是一段艱困時光，「我並不是在特別好的狀態，而且我注意到，一些應急計畫已經就緒，萬一情況出了嚴重差錯，醫生們已經做好各種安排。」

他說住院期間，醫生為他戴上氧氣罩，讓他得以吸入「大把大把的氧氣」，一些指標一直往反方向走，讓他意識到當時新冠肺炎還沒有有效的治療方式，強生不斷自問，「到底要如何才能脫離險境？」他也難以相信，為何幾日內病情就惡化至此，「我無法理解，為何我的病情沒有好轉？」

強生也在專訪中坦承，剛得知自己感染新冠肺炎時，他並不當一回事，他開始在唐寧街自我隔離，並且遠端辦公、用視訊的方式開會。他回憶自己當時經常感到頭昏腦脹、走路不穩，雖然沒有呼吸困難，但是情況一直沒有好轉。

強生於3月26日確診新冠肺炎，10天後送醫，住院後一天病情惡化，被送進加護病房。

強生於4月12日出院，之後靜養2周，上周重返唐寧街。

Carrie Symonds and Boris Johnson announce name of baby son https://t.co/ULBtHIsMr8 — SkyNews (@SkyNews) May 2, 2020

他的未婚妻席孟茲（Carrie Symonds）4月29日產下兩人第一個男孩，母子均安。路透社報導，席孟茲2日在個人Instagram貼出男嬰正面照，並且宣布兒子的名字為威爾弗雷德．勞瑞．尼可拉斯．強生（Wilfred Lawrie Nicholas Johnson），其中取名尼可拉斯主要是為了感謝在強生染病期間救了他一命的兩位醫師普萊斯（Nick Price）及哈特（Nick Hart），威爾弗雷德以及勞瑞則分別是強生及席孟茲祖父的名字。

(中時電子報)