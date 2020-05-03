25歲的王姓男子，今天凌晨3時許駕駛1輛休旅車，被台中市警局大墩派出所員警在惠文、向上路口攔查；王男先是停在路旁，員警要上前盤查時，王男駕駛突然加速開車逃逸，員警立馬騎車鳴笛追趕。逃逸的休旅車在惠文路左轉大墩12街時，因轉彎速度過快，先擦撞路邊3輛轎車後翻車，車上5人狼狽地爬出被逮。

警方指出，該休旅車上5人，有2名女性乘客輕傷送醫，其餘3人被帶回派出所偵訊；經警方酒測王姓駕駛，酒測值為0.41；車禍現場破碎玻璃及休旅車上物品散落一地，被撞3輛車1輛後擋風玻璃破碎掉落，左後車燈毀損。

警方表示，另2輛車左側車體明顯擦撞痕，休旅車的車頭毀損機油流滿地，後擋風玻璃掉落，車內物品散落滿地，柏油路上留車刮地痕跡；車禍發生時，所幸凌晨人車不多，並未波及其他用路人。

警方偵訊後，將王姓駕駛以公共危險罪移送，車上4人以酒駕乘客連坐法處以600到3000元罰緩；全案上午正由警方進一步調查處理中。

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(中時 )