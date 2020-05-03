鐵路警察李承翰因執勤被逃票的鄭姓嫌犯持刀刺死，嘉義地方法院日前一審宣判，法官認定鄭姓兇嫌有精神上問題，一審判決無罪，引發各界譁然！！對此，台北市長柯文哲昨發文哀悼李承翰，不過他認為，殺警案凸顯出很多社會問題，一昧指責法官、醫生，只會製造更多社會對立，若以民粹行事，終究對日後發生相同悲劇無濟於事。臉書粉絲專頁「聲量看政治」則發現，柯寫這篇悼念文後，粉絲數反跌約百人，引發議論。

台鐵殺警案判決出爐後，許多審判法官、精神鑑定醫師被民眾出征，柯文哲昨在臉書表示，他一向反對獵女巫文化，並以自己政策舉例，他堅持要有「民意、專業、價值」三個面向。因此，「當專業人員提出他的專業意見後，基於尊重專業，只能提出專業上的反駁，而不是以政治凌駕專業，用政治正確與否來評論。」柯說李承翰枉死的悲劇，凸顯很多問題，其中包含員警的執法安全、衛政、勞政、社政各種資源。因為彼此整合不足，造成社會安全網的破洞，若這些問題沒解決，大家只是一昧指責法官、醫生，只是增加更多社會對立，也對未來防範類似悲劇毫無助益。

對此，臉書粉絲專頁「聲量看政治」表示，柯市長這篇文章，看似寫了很多，什麼都有講到，卻也什麼沒有講到。該粉專也發現，柯寫了這篇悼念文後，粉絲數竟反跌約百人。

該粉專認為，柯也是台北市警察局的主管，也可編列預算幫北市府警察購買防彈衣、防砍衣，幫北市警安排接受精神疾病應對教育，「你也可以做，不是嗎？」網友則回應表示「柯怎麼不寫文悼念因錢櫃大火喪生的死者?」、「他已經被台灣人看破手腳」、「什麼問題都看風向」、「昏庸無能市長除了批判中央，剩下政治算計，越算自己的總統路越狹隘」。

(中時電子報)