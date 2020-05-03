南投1名神棍施姓男子私設神壇「萬聖宮」，向前來求助的女子小萱（化名）辯稱「身上的冤親債主來附身，需要脫衣改運」，接著騙她到小房間按摩，先用手指插下體，還解開拉鏈掏出小鳥「我可以把壞東西弄乾淨」試圖性侵小萱，小萱驚覺不對向門外的家人喊救，施男這才作罷，後來小萱直接向警局提告，南投法院今依強制性交罪判施男3年6月，全案仍可上訴。

判決書上表示，受害女子小萱從男友姐姐的口中聽到「萬聖宮」的神蹟，聽說很靈驗，剛好自己遇到官司糾紛、生意相當不順，所以在2018年1月中便跟男友姊姊一起開車到山上的宮廟問事。

而施男竟然利用小萱的無助心理，把她帶到小房間內，問小萱「我可以幫忙按摩嗎？」小萱以為只是按摩背部而已，結果施男竟然直接跨坐小瑄臀部上幫她按摩，接著還開始伸出狼爪撫摸胸部，再藉機表示「妳已經冤親債主附身多年，必須要把髒東西清除掉」，然後脫下小萱的內褲，用手指插入下體數次，更準備掏鳥性侵小萱。

小萱一開始不敢聲張，但發現情況開始變得奇怪，向門外的男友姊姊哭喊求救，男友姐姐進來房間後要求停止，才讓施男停止這荒唐的行為，接著小萱隨即向警方報案，提告強制性交。

南投地院法官認為，施男對小萱騙稱是「冤親債主附身，所以需要排氣改運」，利用受害者無助的心理，藉機對她強制性交，犯後也否認犯行並未和解，加上勘驗過相關事證及詢問證人小萱男友的姊姊，認定施男有罪，一審依強制性交罪判3年6月，全案可上訴。

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(中時電子報)