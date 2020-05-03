北韓最高領導人金正恩近期神隱多日，一度有媒體傳出已腦死，但昨天在北韓官媒曬出多張高清照片、影片，各種謠傳都不攻自破。金正恩的2張年幼照片也隨之曝光，有北韓官方色彩的粉專曬出2張「金正恩兒時照片」。讓不少網友驚呼「難以置信！」。

具官方色彩的臉書粉專「朝鮮經貿文化情報DRRK」今年曾PO出「金正恩元帥」的兒時著軍裝的照片，並表示，「偉大的領袖，世界第一名將，在幼年的時候就已經非常優秀。在10歲以前，就已經學會開槍、騎馬。受人民委託執掌朝鮮後，繼承父親遺志，完成核彈、氫彈與長程導彈，與世界強國領袖並立」。

北韓(朝鮮)最高領導人金正恩，官方色彩粉專PO出 金正恩兒時照片。(圖/翻攝自 朝鮮經貿文化情報DRRK)

粉專指出，「金正恩元帥還是超類拔群的防疫專家，今年2020年對於新型冠狀肺炎的傳播果斷處理，1月23日率先封閉國境，至今零確診，勝過各國、贏得人民的信任」。

許多網友紛紛在粉專留言，「難以置信！、「小時候還蠻可愛的！」、「這是金正恩？完全沒認出來」、「愛的迫降很好看」、「有點可愛啊」、「朝鮮元帥何時要統治宇宙」、「小軍服可愛」、「原來將軍的身材，從小就這麼圓潤…」、「不愧是世界的偉人，白頭山下的男子漢」。

(中時電子報)