CBA球星林書豪最近接受《紐約郵報》記者Steve Serby訪問，談起他最喜歡的紐約球場，形容現在的北京首鋼隊讓他找回當年一些「林來瘋」的感覺。「這裡球迷非常熱情，有幾次擠得我甚至無法進入飯店的電梯。」

提起2012年2月的林來瘋，當時尼克主將「甜瓜」安森尼(Carmelo Anthony)受傷缺陣7場。安森尼3月歸陣之後尼克吞下6連敗，很多人怪到他身上。

林書豪表示：「我不認為他有影響到我們進攻的流暢度，我反而覺得有他在我們更強，顯然我們遭遇一些挫敗，但我不認為這是他的緣故。」6連敗那一波，安森尼與林書豪的投籃命中率雙雙跌至39%，至於該季的平均命中率林書豪還是比較高。

當時安森尼對於林書豪爆紅有點不是滋味，重申自己在球隊的主導地位。隔年林書豪被火箭買走，安森尼從場均22.6分回升至28.7分並勇摘得分王。林書豪則是打出他NBA生涯最佳的一季，82場例行賽全勤，數據也維持在最高檔，可見這兩人還是分開比較好。

對於尼克老闆多蘭(James Dolan)，林書豪沒有跟著大家一起罵，只說他對多蘭比較陌生。總之他現在已經很快樂，「我享受當前的每一刻，珍惜每一天，特別是未來因疫情而充滿未知。」

(中時電子報)