高雄市長韓國瑜面臨罷免危機，挺韓民眾發動認捐公車站牌廣告，主標語凸顯「清廉好市長」，共400面廣告，1日起在公車站牌陸續貼出。

高雄鋼鐵韓家軍版主、代表團隊發言的雷郁媚表示，大選後韓粉為避免觸怒罷韓團體選擇低調，但罷韓最近聲音愈來愈大，連違法看板被拆都要怪韓國瑜，支持者理解韓國瑜必須以市政為重，也不願太對立而刺激罷免團體，但實在無法坐視不管。

高雄挺韓支持者發動募資，購買公車站牌廣告，具名力挺韓國瑜是「清廉好市長」。（林宏聰攝）

雷郁媚與好友討論後，決定發起「1人1廣告」柔性支持行動，但背後無龐大資金，與業著協商後，廣告商要求現有版位全部承租，才同意以1面廣告收1000元的超低價，沒想到獲得廣大迴響，立刻認購一空，「400面廣告，代表400個挺韓的市民聲音！」

此消息被轉PO到挺韓社團「韓家軍 市政宣揚」，網友大讚，「唯真不破，正義公理站出來」、「帥氣，做就對了」，喊話「有良知理性的高雄人該站出來了」。參與挺韓廣告的民眾也出面表示，「我是照片裡面黑衣服大嬸！真心感謝一起參與的高雄市民！無論我認識不認識！」

（圖／摘自韓家軍 市政宣揚臉書）

(中時電子報)