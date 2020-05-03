王菲12歲童年照瘋傳，從小就很有天后氣質。(取材自中時資料照片、微博)

歌后王菲以乾淨清澈的空靈嗓音聞名，加上清瘦的身形以及一雙有神大眼，且在螢光幕前也不愛說話，展現高冷帶著叛逆的個人特色，而她儘管近17年沒推出新專輯，然仍讓廣大歌迷念念不忘，最近有網友曝光王菲的童年照，立刻成為熱議焦點，讚嘆天后不愧是天后，從小就自帶不凡的氣場。

高冷歌后王菲好久沒發專輯，個性低調也不太玩社群，讓歌迷、粉絲好生想念，也因此最近網路上傳出天后的童年舊照，馬上引發討論。只見復古色調的舊照片中，12歲的王菲跟同學一起拍大合照，坐前排的她紮著低低的雙馬尾，微瞇眼睛躲陽光，側著臉看向鏡頭，還小的她已有跟現在差不多輪廓的精緻五官，且眼神清冷，跟旁邊的同學比起來，氣質很是獨特突出，網友也認證她「從小就漂亮」、「從小就一副天后范兒」，還笑說她如今的高冷真不是裝出來的，因為12歲時候的她就是這個氣質，「從小就是不在規矩內的人」。

(中時電子報)