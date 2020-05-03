新冠肺炎疫情雖然昨0確診破功，但新北市已13日無確診案例，新北市長侯友宜3日在第51次防疫應變會議中宣布，4日起，新北將以2階段4梯次漸進開放管制措施，第一階段通風良好處、可落實健康監測的地點，包括圖書館閱覽室、藝文文化場館展覽廳、國民運動中心、活動中心都將漸進開放使用。

新北市漸進開放策略第一階段是5月4日至17日，有限度逐步開放「通風或換氣良好之戶外場域」及「可落實人員健康監測、人員管理、人流管控、環境清潔、維持社交距離之活動或場域」。

其中藝文場館部分，如圖書館閱覽室、藝文文化場館展覽廳4日起開放民眾使用，圖書館演講廳、討論室、團體視聽區、多功能教室及文化場館互動體驗區等，持續暫停開放。

市民活動中心第一階段開放453間，考量通風及空間等因素持續封閉44間活動中心，超過50人大型活動須提出專案計畫審核，而老人共餐、婚宴、卡拉OK等動態活動仍維持暫停開放。

國民運動中心則開放游泳池、體適能中心、課程教室、撞球室、桌球室、壁球室、攀岩場、綜合球場及羽球場，不過兒童遊戲室及棋藝閱覽室持續關閉。

第二階段則在疫情持續趨緩，指揮中心未宣布有社區傳播現象下，自5月18日起逐步開放其餘公有場域及活動，並持續執行基本防疫準則。

場館開放後將採取進出實名制、人流管制及單一出入口度動線規劃，並切實做好量額溫、戴口罩、勤洗手、保持社交距離及持續加強環境清潔消毒等的基礎防疫措施。在積極防疫前提下，平衡市民日常生活所需，建立「新型態安全生活模式」。

(中時 )