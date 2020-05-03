圖輯》清晨惡火 高醫前院長逃出 哭喊救女兒一家5口 09:532020/05/03 中時電子報 中國時報、 劉宥廷 、 袁庭堯 、中時電子報、 張達智 、 林俊翰 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 雲梯車搶救受困2大3小的受困者。(劉宥廷攝) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 高雄消防局出動救出2位大人、3位小孩，均無生命跡象，目前送往高醫搶救中。(劉宥廷攝) 消防局出動39車84人前往搶救，救出2位大人、3位小孩，均無生命跡象，目前送往高醫搶救中。(劉宥廷攝) 志工趕來現場安撫情緒失控的親屬。(劉宥廷攝) 高雄市三民區大連街一棟5層樓透天厝3日清晨7點發生火警，火勢從2樓蔓延至5樓，消防局出動39車84人前往搶救，救出2位大人、3位小孩，均無生命跡象，目前送往高醫搶救中。發生火災的透天厝，是高醫前院長賴文德的住家，2大3小為他的女兒、女婿和3名男孫一家人。 (中時電子報) #高醫 #透天厝 #無生命跡象 #圖輯 #前院長 也許您會感興趣 推薦閱讀 圖輯》「懸日」今起連6天傍晚降臨台北 民眾在天橋上搶看 20:182020/04/29 生活 圖輯／5度零確診 台北福華、圓山飯店點燈迎＋0 22:382020/04/30 生活 高醫前院長透天厝惡火 女兒一家2大3小皆無生命跡象 08:092020/05/03 社會 社會熱門新聞 高醫前院長透天厝惡火 女兒一家2大3小皆無生命跡象 - 社會 火車廁所走出來「男擦嘴女抓屁」網笑：吃很飽 - 社會 才剛答應男友求婚 2小時後她人生再度巨變 - 社會 圖輯》清晨惡火 高醫前院長逃出 哭喊救女兒一家5口 - 社會 高醫前院長住家大火 女兒女婿孫子不樂觀 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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