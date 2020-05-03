高雄消防局出動救出2位大人、3位小孩，均無生命跡象，目前送往高醫搶救中。(劉宥廷攝)

消防局出動39車84人前往搶救，救出2位大人、3位小孩，均無生命跡象，目前送往高醫搶救中。(劉宥廷攝)

志工趕來現場安撫情緒失控的親屬。(劉宥廷攝)

高雄市三民區大連街一棟5層樓透天厝3日清晨7點發生火警，火勢從2樓蔓延至5樓，消防局出動39車84人前往搶救，救出2位大人、3位小孩，均無生命跡象，目前送往高醫搶救中。發生火災的透天厝，是高醫前院長賴文德的住家，2大3小為他的女兒、女婿和3名男孫一家人。

(中時電子報)