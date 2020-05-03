儘管NBA因為新冠疫情陷入無限期停賽，勇士積極想要重新找回往日雄風動作卻未停止，根據《ringer》記者歐康納爆料，勇士打算今年夏天就全力爭搶公鹿「字母哥」阿提托康波，就算送上卓雷蒙格林、威金斯兩大主力也在所不惜！

「透過交易換來阿提托康波，當然是勇士今夏第一目標，或許有人會問如何操作？其實有很多種方案，威金斯與卓雷蒙格林可當籌碼，」歐康納說，「還有勇士今年選秀權，以及來自灰狼的首輪籤，或許這是白日夢，卻值得去追求。」

畢竟上季拿下年度MVP的阿提托康波，跟公鹿還有兩年合約，最快要到明年夏天才變自由球員，假如他始終無法在公鹿奪冠，離開機率自然越來越高，公鹿當然不想讓他平白走人，或許提前把他當作交易籌碼，也並非不可能的事情。

阿提托康波跟勇士當家球星柯瑞之間關係不錯，兩人經常有所互動，甚至阿提托康波還在NBA無限期停賽期間，在1次直播時公開說出自己最喜歡的球員就是柯瑞，也讓外界不禁產生無限聯想，假如真把兩人放在同隊打球，會有多大威力。

(中時 )