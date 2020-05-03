思覺失調患者刺殺鐵路警察，一審無罪，引發輿論譁然。上月30日判決出爐當天下午，PTT有網友在八卦版PO文：「蘿莉都好可愛，好想要抱緊她們，我最近常常失（思）覺失調，幻想自已活在二次元的世界裡和蘿莉們打情罵俏...想要停藥三天加強幻覺，然後下週一去學校門口動手...反正法官會判我無罪釋放，請問我4不4一輩子可以無限享用小蘿莉了？」警方查出是網友以反諷方式表達對無罪判決的不滿，依恐嚇危安罪嫌究辦。

大批鄉民回應、譴責此番不當言論，刑事局接獲檢舉，經調閱網路資料分析，查出PO文者身分為家住台北市文山區的李嫌，2日晚間緊急通知到案說明。

警方發現，35歲李嫌在資訊業服務，為PTT的重度使用者，沒有相關精神方面疾病史。判決出爐當天，他在八卦版瀏覽許多相關新聞、討論後，發出該則偏激的爭議文章。

李嫌供稱，該言論係針對鐵路警察李承翰遭刺死案，承審法官以思覺失調為由判無罪，他憤恨不平，遂以反諷方式及有趣言詞表達內心感受，並無實際從事犯罪的想法及作為。

但警方認為，李嫌雖自稱是反諷時事，但作法思慮不周，已造成部分人士恐慌，已涉不法，另查李嫌並無相關病史，警詢後將函請北市府後續追蹤。

殺警無罪案，這幾天引發軒然大波，法務部長蔡清祥更公開表示，「殺警天地不容」，網路充斥太多情緒性發言，激化社會對立。刑事局呼籲，民眾針砭時事應保持理性，避免踰越法令，如有不法警方會立即究辦。

(中時 )