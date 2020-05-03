最近幾日，不少來自英國的Twitter和Instagram用戶在兩個平台上大秀全裸修剪花木的照片，讓人不禁疑惑，這又是什麼新的流行熱潮。事實上，在這個活動叫「世界裸體園藝日」（Naked Gardening Day），該節日訂於每年5月的第1個星期六，從創立至今已經快要20年了。

據《太陽報》報導，今世界裸體園藝日於5月1日在英國正式登場，這天所有參與節慶的歐美人士會脫掉衣服，並到自家花園中澆花、修剪植物，用照片慶祝在花園工作的樂趣並分享到網路上，這個節日的主要宗旨是為了讓人們意識到，人們的身體、健康與自然之間其實緊密相連，人們可以藉由這個節日裸體來與自然融為一體。

這個節日聽起來有點奔放，但其實參加的人還真不少，連名人也加入慶祝行列，像2008年，英國知名藝人菲利普．斯科菲爾德（ Phillip Schofield）在社交媒體上分享了自己的照片，在他給植物澆水時，身上一絲不掛。

一般名眾對這個活動的看法也相當正面，一名英國36歲的美容店老闆傑瑪表示，「對我的年齡來說，我目前的體型並不差，我每隔一天就鍛鍊一次，而我的健身房就在花園旁。」他還說，「我想光著身子在外面曬太陽，同時還可以拔掉雜草，修剪花草，這樣何樂而不為呢？」

另有38歲的企業家蘿拉表示，「在大自然中生活是如此的自由，讓我感到自由自在，在戶外赤身裸體對我來說可以幫助減壓；而我們生來就是裸體，當我需要減壓的時候，我會爬樹，在河裡游泳等，這些活動都是不穿衣服的。」

或許，對於工作壓力大、忙碌的現代人來說，返璞歸真真的是一個紓壓、重新接觸自然的好方式，今年受到新冠疫情影響，很多歐洲民眾須要居家自我隔離，而這個活動的熱度也相對提高。

回顧一下這個節日的由來，世界裸體園藝日是由《裸體與自然》雜誌的諮詢編輯麥克（Mike Storey）所創，其自2005年9月10日舉行了第一屆世界裸體園藝日活動，不過，到了2007年開始，活動日期改為5月的第1個星期六。

(旺報 )