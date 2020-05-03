北韓領導人金正恩神隱多日，外界對他的身體狀況有諸多猜測，而昨（2）日北韓曝光金正恩的照片後，各種謠言不攻自破，但也有一派的人認為照片有疑點。對此，媒體人李正皓表示，金正恩這一步棋，能達到3種效果，且北韓也開始秋後算帳，北韓政壇恐怕會迎來大規模的血洗。

李正皓在臉書表示，金正恩神隱20天，除川普與南韓青瓦台外，全世界都被耍了一輪，但一個極權國家的領導人，絕不會沒事跟大家玩躲貓貓，認為金正恩這一步棋，至少能達到下列三種效果。

第一，挖出各系統在北韓內部的情報佈線。李正皓認為，要找內鬼有一個最簡單的方式，就是將「控制變因」後的情報做A/B測試，分別對甲方放出A消息、乙方放出B消息、丙放放出C消息，依據外流情報逆推，即可得知哪一方是洩密者。

北韓最高領導人金正恩2020年3月2日視察軍演的神情。（朝中社）

此次金正恩神隱，至少有包含美國媒體系統、大陸外交系統、日本情報系統、脫北者系統等，分別對金正恩的身體狀況做出「大方向高度類似，但細節略有不同」的分析或發言。

金正恩8分鐘心臟手術失敗變成植物人、手術後命危、腦死、喪生語言能力等傳言，分別來自上述不同系統的發言。李正皓說，若細分這些傳言其實都是「大方向高度類似，但細節略有不同」，表示不同系統的消息來源確實不同。因此，未來金正恩僅需要順藤摸瓜，就可以將各系統在北韓內部的情報佈線一舉鏟除，這招極高明。

第二，引誘北韓內部潛在威脅出洞。金正恩公開現身後，北韓大外宣粉專《朝鮮經貿文化情報DPRK》立即貼文，點名「若干平時以朝鮮為衣食的經貿團體與旅遊業者」，在朝鮮遭遇謠言汙衊的時刻不挺身而出，或有人跟著媒體一同消費朝鮮，甚至開始直播討論金正恩同志過世後的接班問題。比起對朝鮮普遍不了解的台灣主流媒體，這些所謂了解朝鮮的組織、團體、人員的不表態，形同對於朝鮮的默殺，是更為可惡的。

李正皓指出，北韓已開始秋後算帳，而《朝鮮經貿文化情報DPRK》僅是第一槍，在金正恩神隱的20天，北韓境內對於金正恩政權有二心的言論、行為，定會在短時間內被掃蕩，「恐怕未來北韓政壇將會迎來大規模的血洗。」

第三，測試誰是潛在接班人。李正皓表示，在這20天，除金正恩生死之謎外，可能的接班人選是大家最關注的話題，包含金正恩的叔叔金平一、哥哥金正哲、妹妹金與正，都被認為可能的接班人選，經過這20天的發酵，金正恩能更了解西方世界對於北韓接班人的想法，更有利於日後的政治操作。

李正皓提到，至於日後金正恩要怎麼處理（死）金平一、金正哲、金與正，目前不得而知，但至少可以確定的是，金與正目前地位不變，但金平一與金正哲心中一定充滿本來無一物，何處惹塵埃的無奈。

(中時電子報)