外傳馬爾地夫爆出新冠肺炎疫情有28台人遭丟包，外交部今天指出，該報導對於努力盡責的外交部同仁極不公平，外交部對此表示遺憾。目前滯留馬爾地夫各島的國人，對於共同租用包機從馬國首都馬列機場飛往印度德里的方案意見仍呈現分歧，尚未取得共識。

蘋果日報報導，有28台人遭丟包馬爾地夫疫區，是因駐印代表處官僚踢皮球。外交部發言人歐江安表示，該報導引用滯留在馬爾地夫的國人「Jenny」的說法，未經向外交部查證事實，對於努力盡責的外交部同仁竟受此扭曲對待，為極不公平之舉，外交部對此表示遺憾。

為因應新冠肺炎疫情發展，馬爾地夫自3月27日起暫停核發外籍旅客落地簽證，4月19日起全境封鎖以加強防疫工作。

她說，本案駐清奈辦事處及駐印度代表處自3月起持續積極提供相關協助，並與我國人保持密切溝通。此外，我駐菲律賓代表處、駐印尼代表處也曾應滯留在馬爾地夫國人的請求，試圖安排其他離境的可能性。

目前世界台商會經我駐處從旁協助，已安排華航班機訂於5月4日自印度新德里接載滯留在南亞的國人。旅居印度及孟加拉的國人已陸續完成登記搭機。駐處曾多方詢問各種可能方式協助國人返臺，然而部分續留馬爾地夫的國人遲未表達負擔搭乘包機返國的意願。

歐江安表示，目前滯留馬爾地夫共有28名國人，其中部分國人在馬國尚有對外商業航班時，因為考量機票價格，當時決定續留馬爾地夫，以利等待票款降價時才返國。

她說，馬爾地夫4月份停止對外商業航班後，駐處仍積極協助洽詢各家航空公司的包機資訊並協助爭取最低價格，由原本8萬至9萬美元的包機費用，洽談到降至4萬9千美元，以5萬美元粗估，28人計，每人平均約需負擔5萬3千元臺幣。然而目前滯留在馬爾地夫的國人尚未同意負擔上述包機的費用。

我相關駐館已洽馬爾地夫及印度兩國政府獲告，如果國人確認搭乘上述包機，則馬國政府將同意提供國人擬撤離許可及馬航包機出關放行、給予我國人從偏遠環礁赴首都馬列的海上通行許可，另外印度政府也已同意我國人在進入印度國境時提供轉機便利等相應事宜。

但她說，目前滯留馬爾地夫各島的國人，對於共同租用包機從馬國首都馬列機場飛往印度德里的方案意見仍呈現分歧，截至今天（5月3日）為止，滯留在馬國國人對搭乘上述包機尚未取得共識。我駐印度代表處及駐清奈辦事處將持續協調滯留在馬爾地夫國人，並提供後續協助。

(中時 )