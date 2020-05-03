邁入5月，天氣狀況漸趨穩定，改裝或噪音車輛近期橫行於蘆洲鷺江國小周遭、觀音山凌雲路段、八里觀海大道及台64線五股、八里路段，周遭住戶生活大受影響，蘆洲警方在51連假，加強取締改裝車輛，4月30日至5月3日四日攔查車輛已達110輛，其中噪音車輛通報35件，9件青少年無照駕駛。

蘆洲警方近期於蘆洲鷺江國小周遭、觀音山凌雲路段、八里觀海大道及台64線五股、八里路段加強執法。警方表示，不當改裝車體、電氣設備，將使車輛安全結構減弱，危及自己及其他用路人安全，依「道路交通管理處罰條例」第18條，可處2400元以上9600元以下罰款；

另改裝排氣管除違反「噪音管制法」，可能觸犯「道路交通管理處罰條例」第16條及43條，最重可處6000元以上2萬4000元以下罰款，呼籲車主勿任意改裝車輛或拆除消音器，避免製造噪音而影響他人生活品質。

蘆洲分局長李忠萍表示，近來屢有民眾反應觀音山凌雲路段、八里觀海大道、蘆洲鷺江國小周遭及台64線五股八里段常有車輛製造巨大的噪音讓人不得安寧，警方加強警力執法，呼籲用路人勿以身試法，應在合法的情形下駕駛交通工具。

(中時 )