英國首相強森此前因染新冠肺炎而入院治療，目前，已於4月26日回到首相官邸唐寧街10號復工。強森在受訪時透露，當時情況危急，醫生一度做出了「首相可能會死亡」的準備。

根據英國《太陽報》當地時間2日的報導，強森向媒體透露，在接受治療期間，醫生不斷使用氧氣來維持他的生命，強森強調，「不否認，這是一段相當艱難的日子，他們（醫療人員）曾幫我擬了死亡方案；當時狀況不太好，他們給我氧氣罩，很長一段時間我都需要氧氣，我也知道他們制訂了預備方案，醫生對病情可能惡化做了各種安排。」

強森回憶治療的過程，他說，「我一直在自問，要如何擺脫險境？令人難以相信的是，短短幾日我的健康就惡化到那麼嚴重的程度，我相當沮喪，很不能理解，為什麼我沒有任何好轉？」

幸好，在醫療人員竭力搶救下，先前一直強調佛系防疫的強森終於保住一命，並能夠重回唐寧街辦公，且隨後又喜獲麟兒，可謂雙喜臨門。他說，「這要歸功於醫療人員對我非常非常出色的照顧，他們確實做到了，並產生了巨大的作用，我對此十分感動，這是不平凡的事情。」

(旺報 )