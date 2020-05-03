湖人傳奇球星魔術強生最近接受《洛杉磯時報》專訪表示，「小飛俠」布萊恩對「飛人」喬丹的尊敬是與眾不同的，而在1998年全明星賽現場，魔術強生親眼目睹喬丹把傳承火炬交給布萊恩的珍貴時刻，畢竟這次全明星賽是布萊恩生涯首次參加。

喬丹紀錄片「最後一舞」第5與第6集將於4日公開，內容即將出現布萊恩不少鏡頭，魔術強生表示，「這將帶給很多人影響，特別是在洛杉磯的人們，以及布萊恩的球迷，他們需要看到這些片段，沒有人可以忘記布萊恩才剛過世的事實。」

「你可以看到，布萊恩和喬丹之間的特殊關係是從1998年全明星賽開始，」魔術強生說，「布萊恩尊敬喬丹方式是不同的，就像他想努力成為喬丹這樣的人，也想在全明星賽證明自己，我很幸運能在現場目睹這一切，就跟1992年巴塞隆納奧運，我和柏德把火炬傳承給喬丹。」

魔術強生強調，他一直知道布萊恩和喬丹私下都有聯繫，「但他們從不公開討論這些，布萊恩希望達到喬丹水平，他告訴過我，他希望成為跟我和喬丹一樣的人，不僅在球場上，還有在場外，布萊恩一直追逐第6冠，就是希望贏得喬丹尊重。」

(中時 )