新冠肺炎疫情以及各國相繼祭出的旅行禁令措施，全球航空業損失慘重，「股神」巴菲特（Warren Buffett）昨（2）日透露，他的投資集團波克夏哈薩威公司已清倉所有航空持股，退出投資美國四大航空。

(中時電子報)