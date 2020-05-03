世界變了！股神巴菲特曝：清倉航空股 10:292020/05/03 中時電子報 吳映璠 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 新冠肺炎疫情以及各國相繼祭出的旅行禁令措施，全球航空業損失慘重，「股神」巴菲特（Warren Buffett）昨（2）日透露，他的投資集團波克夏哈薩威公司已清倉所有航空持股，退出投資美國四大航空。 (中時電子報) #新冠肺炎 #武漢肺炎 #新型冠狀病毒 #NCP #全球 #美國 #清倉 #航空股 #股神巴菲特 #波克夏 #Warren Buffett 也許您會感興趣 推薦閱讀 五一長假商機 航空股強彈 04:102020/04/29 證券．權證 《傳產》SWOT分析 買房也能精準出手 11:082020/04/29 財經 《金融》台灣星展線上投資展望會 最高近500人參與 14:492020/04/29 財經 《營建股》台開新埔雲夢山丘 五一假期免費開放 15:072020/04/29 財經 《產業》虹韻助聽器 啟動聽力雲端照護 16:482020/04/29 財經 疫情令人憂 德國發警訊：6月14日前莫恢復國際旅行 22:432020/04/29 國際 金正恩傳交出政權！北韓邊境緊張 爆新冠疫情失控 09:472020/04/30 政治 新冠疫情打趴亞太商辦市場！北市一枝獨秀 11:212020/04/30 財經 盧秀燕視察會考考場 強調高規格防疫 11:412020/04/30 生活 全球股市跌深反彈？退撫基金：疫情平息才能重回正軌 13:002020/04/30 政治 國際熱門新聞 邱國正金句釀禍 成國際笑話 - 國際大事 - 中國時報 替陸說好話惹了誰？比爾蓋茲遭華郵作家痛批 - 國際 差點命喪新冠！英相自曝醫生準備好宣判死刑 - 時事 金正恩活得好好的 川普親證實 - 國際 影》金正恩五一露面 最新高清影片曝光 - 國際 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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