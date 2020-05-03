大陸女將傅園慧於2016年里約奧運一戰成名，她在女子游泳100公尺仰式端出「洪荒之力」與加拿大選手並列銅牌。然而浙江最新一期呈報的國家游泳隊集訓名單已經把她刷掉了，讓她的游泳生涯陷入困境。

傅園慧上個月在微博感嘆：「我完了，我是個沒有特點的運動員，前途迷茫，完了完了我完了。」話雖如此，她其實一直是最有特點的運動員之一，她在里約奧運奪牌大笑的豐富表情讓她很快成為娛樂節目的常客。

里約奧運之後，傅園慧在2017年世錦賽、2018年亞運的50公尺仰式都拿到銀牌。不料她去年世錦賽遭遇重挫，雖然預賽游第1，但50公尺與100公尺仰式都游不進前3，達不到國家集訓隊門檻(世錦賽前3)。她賽後哽咽：「我真的已經盡力了。」

有人批評傅園慧上綜藝節目耽誤了訓練，這未必確實，因為運動員本來也有休閒時間。由於東京奧運延後1年，這可能不是游泳隊最後的名單，傅園慧應該還有機會，她明年1月將滿25歲，曾自嘲「從國家隊最小的女運動員變成最老的。」

(中時電子報)