金正恩(中)5月1日勞動節當天出席順天磷肥廠竣工儀式，並當場剪綵，身旁為胞妹金與正(左二)，卻不見過去總是隨行的北韓「二把手」、國務委員會第一副委員長崔龍海身影。（圖/美聯社）

金正恩在五一勞動節露面，北韓官方公開高清影片。

北韓領導人金正恩因神隱多日被傳病危後終於露面，北韓官媒先後公開金正恩出席剪綵的照片及影片，雖然暫時破除死亡謠言，不過有外媒質疑，北韓官媒所釋出的照片中，完全沒有看到北韓二把手國務委員會第一副委員長崔龍海隨行，無法證實照片的真實性，甚至懷疑恐是造假。

北韓官方媒體報導，金正恩在五一勞動節當天，出席順天磷肥工廠竣工典禮，並親自剪綵，在台上不停拍手，與民同慶，全場歡聲雷動。這是他4月11日主持勞動黨政治局會議後、睽違20天首次公開露面。

金正恩失蹤3周後終於現身，不過包括髮型、走路姿勢及額頭上疑似多了傷痕…等，讓外界揣測可能是替身。綜合外媒報導，最令人起疑的是，一直以來被認為是北韓權力「二把手」的國務委員會第一副委員長崔龍海並沒有隨行，《路透》指出，北韓官媒《勞動新聞》公開的照片，並沒有看到過去總是跟在金正恩身旁的崔龍海身影，因此質疑照片的真實性。

(中時電子報)