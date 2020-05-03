前台中地檢署張姓書記官，長期怠忽職守，不但擅自將結案書類當廢紙銷毀，致280件應永久保存的書類未歸檔、還延遲結案案件送審、送達，嚴重影響人犯通緝、當事人撤告、或提再議等權益，他甚至多次曠職，公務員懲戒委員會認定張員違法失職明確，判決撤職並停止任用1年。

判決指出，張員2013年1月起，擔任台中地檢署書記官，在中檢每年2次辦理銷毀廢紙作業時，未確實檢查，導致280件應永久保存書類遭銷毀，未辦理歸檔。去年5月1日，中檢鎖定張員清查108年度已結逾1月未送審案件數，共計73件，經稽催後，5月27日仍有17件未送審。

中檢進而清查張員107年度未歸檔書類，共計21件未查明或未歸檔；另發現108年度已結逾3月未歸檔案件，張員共有350件，其中有些案件結案逾5個月後才製作書類正本，甚至有案件沒有製作書類正本。

張員因延遲辦理結案，不但導致檢察事務官已簽報通緝案件，逾2個月仍未發布通緝，另造成被告另案在監而延宕辦案期限。還有案件超過3個月才送審，當事人已撤告，張員卻未附卷，造成法院持續開庭。

另張員將案件遲延4個月才送審，造成告訴人向法院提起附帶民事訴訟後，法院卻查無刑事案件繫屬；張員還拖了4個月，一直沒製作不起訴處分書正本，告訴人向台中高分檢署聲請再議後才被發現。

此外，張員去年9月連續3天未上班，之後再補提病假，中檢認定曠職，結果9月底張員又連續曠職2天。事後中檢將他記2大過免職，並移請公懲會懲戒。

(中時 )