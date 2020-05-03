新竹市警方獲報有人涉嫌哄抬、囤積口罩，循線查扣50萬9800片醫療用口罩。（警方提供／莊旻靜新竹傳真）

新竹市警方獲報有人涉嫌哄抬、囤積口罩，循線查扣50萬9800片醫療用口罩。（警方提供／莊旻靜新竹傳真）

日前有民眾發現有網友透過社群軟體，在新竹地區以高於市價的價格販售口罩，新竹市警局接獲報案，報請新竹地檢署指揮偵辦，透過連日追查，總共拘提7人到案，並查扣醫療用口罩50萬9800片，依違反嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例，移送新竹地檢署偵辦。

檢警循線追查，發現此口罩販售價格經過4層哄抬，4月29日先查獲王姓男子夥同女友，以每片16至20元價格，販售宣稱醫療級口罩給親友，警方當場查扣30包、1500片口罩。同天晚上，又循線查到販售口罩給王男的李姓民眾，李以每片13元價格售出，警方也在他後車廂查到30包127包、6350片口罩。

隔天晚上，檢警再於桃園市，查獲以每片10元價格出售口罩給李姓民眾的鍾姓、羅姓民眾，再查扣查扣200包、1萬片口罩。檢警仍細心追蹤，最後在台中市，找到販售口罩給羅姓民眾的賣家，該賣家倉庫共存放49萬1950片口罩，警方也拘提曹姓、張姓民眾到案。

此一口罩販售案件，由新竹地檢署檢察官楊仲萍指揮，新竹市警察局刑警大隊、刑事警察局中部打擊犯罪中心偵六大隊第五隊共同偵辦，共計拘提7人、查扣口罩50萬9800片，檢方表示，醫療級口罩已可透過實名制3.0購買，若民眾發現有哄抬、囤積防疫物資訊息，也可向新竹地檢署、警調機關檢舉，共同防疫。

(中時 )