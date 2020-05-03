民進黨立委賴瑞隆等人提案修法，禁止首長帶職參選其他公職，被解讀是要卡新北市長侯友宜，不讓他有機會參選2024總統大選。對此，網友也好奇，侯友宜是否會投入2024總統大選。

新北市長侯友宜向來遠離政治口水戰，面對新冠肺炎疫情，防疫滿意度更名列前茅，佳評如潮。近期賴瑞隆等人提案修法，禁止首長帶職參選其他公職，被認為是針對高雄市長韓國瑜而設的「韓國瑜條款」，也被解讀是要卡侯友宜參選2024總統大選。

PTT網友討論，「侯友宜有辦法選2024嗎？」網友genheit認為，侯友宜2022會連任新北市長，如此一來他就無法投入2024總統選戰。

（圖／摘自PTT）

另網友weni302分析，過去太多人為了自己前途，拋棄選民給予的支持與肯定，跑去中央任職，包括陳菊、謝長廷、賴清德、蘇貞昌等，或許他們能力被看中，也可能這就是他們的核心價值。

該網友指出，侯友宜過去當警察開始就持續為國家社會付出與貢獻，為保障人民生命財產與社會安全，不斷衝鋒陷陣、置生死於度外，更曾毫不畏懼手無寸鐵，單獨與陳進興對峙談判，直到現在防疫也是如此，積極謹慎的態度讓他不斷超前部屬，更無畏議會刁難呼籲民眾戴口罩，堅持守護人民的健康與安全，或許這就是他的核心價值，也因此侯友宜已走出屬於自己的道路，不可能成為誰的2.0。

(中時電子報)