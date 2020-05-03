南韓官方表示，北韓今日朝南北韓非軍事區（DMZ）的南韓哨所射擊多槍，並且命中哨所，南韓隨後也回擊2槍，目前並無傳出人員傷亡。

北韓最高領導人金正恩1日出席順天磷肥廠竣工儀式，意圖破除「病危」謠言。

韓聯社報導，韓國聯合參謀本部今日表示，韓國當地時間上午7時41分左右，南韓軍方在中部前線地區的監視哨所（GP）被北韓發射的數枚槍彈擊中，南韓方面隨即對北韓進行廣播，並且2次開火示警。

報導指出，南韓方面沒有人員傷亡。目前韓國軍方正在透過對北聯絡管道了解情況。

值得注意的是，北韓最高領導人金正恩在神隱約20天後，5月1日勞動節當天終於公開現身，出席順天磷肥廠的竣工儀式，破除外界揣測他接受手術後「病危」、甚至可能「腦死」的傳聞，儘管外界對於北韓官媒當天報導的真實性仍有疑慮，南韓官方則自始至終堅持金正恩健在，健康無虞。

金正恩才剛公開露面，南北韓邊界便傳出槍響，時機點相當敏感

(中時電子報)