高雄市長韓國瑜近期全力防堵新冠肺炎疫情，台灣的疫情逐漸趨緩，但緊接而來的6月罷韓投票，卻讓韓國瑜傷透腦筋。對於罷韓投票會不會有變數？資深媒體人黃光芹表示，有朋友問她罷韓會不會有變數？她斬釘截鐵說「不會，因為高雄市民等很久了」。

黃光芹近日在臉書發文表示，她最近忙於出書，較少關注時事，但最近有朋友一直問她，「罷韓會不會有變數？」，「我斬釘截鐵說不會！因為之前韓說高雄市民躲在遮羞布下面，這會兒他又懷疑高雄市民會又偷又搶，所以那些高雄市民等了好久」，怎麼不會「飢寒起罷心」呢！？

她強調，6月6日是高雄市民的「春安演習」，號角再次被他吹響，「高雄市民不去賞味，是對不起自己，也辜負了這個百年難得一見的人間極品」。

不少網友在她臉書留言，挺罷韓的網友表示，「某人總是該做的不做，都做一些令人感到不解的事情！」、「韓的確是百年難得一見的政治奇才，短短一年多之間，可以讓人民投票投三次」、「一定要罷成功，這次若失敗，韓會加據高雄市民操作對立」。

但也有挺韓網友認為「投票不會過，韓國瑜防疫做得不差，1450整天帶風向」、「要掛看板本來就要申請，罷韓作賊喊抓賊？」、「這說法不意外」。

(中時電子報)