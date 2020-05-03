國內心臟科權威高醫前院長賴文德位於高雄大連街的住處清晨發生火警，造成女兒、女婿及外孫5人被救出時已無生命跡象，警消第一時間到場協助救出賴文德夫婦，賴氏夫婦焦急的在樓下請求消防人員趕快進入屋內救女兒一家人，但當時濃煙與火勢過大，且因為房屋目前正在裝修，加上鐵窗陽台鐵窗難以開啟，導致消防人員救援困難，反而讓他的女兒、女婿及3個孫子受困在屋內不幸遭受火焚的慘劇。

66歲賴文德出身嘉義，父親是留日醫師，母親是牙醫師，高醫醫學系畢業後，曾赴美國舊金山加州大學心臟血管中心研習2年，曾擔任高醫心臟內科主任、內科部主任、副院長及院長職務。

賴文德8年前接任高醫院長，而2017年轉任高雄市立聯合醫院院長，這是聯合醫院自1978年3月成立以來，首度由醫學中心院長級的醫師掌舵；賴文德曾獲《商業周刊》百大良醫推薦，對他來說，心臟科「醫病」也「醫心」，據了解，他的女兒、女婿也都是醫生，可說是醫生世家。

(中時電子報)