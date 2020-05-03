錢櫃發生奪命大火，但董事長練台生卻被質疑沒有出面道歉。國民黨革實院院長羅智強今天又轟練台生，從沒見過如此囂張無良的業者，六條人命全因他的企業「安檢過關，設備就關」，他卻可以躲到現在不出面道歉，批練台生有「三大靠山」，這是個「綠媒吃人的時代」。

羅智強指出，練台生可以躲到現在不出面道歉，還跑到「1位」受害者家屬那裡丟個100萬再快閃，為什麼練台生如此囂張？因為他有三個靠山。

羅智強指的第一個靠山，是練台生擁有強大的媒體王國，而現在向綠營輸誠的媒體比黑道凶惡，可以得罪黑道，切不可得罪綠媒。

第二個靠山，是和執政者綿密勾纏的官媒霸集，練台生的媒體王國，仗者媒體勢力拿了無數政府標案，也成為執政者的錦衣衛，專門監督在野黨。君不見，綠營滿口正義的政治人物，有幾人有膽劍指練台生？他成了民進黨的正義缺口。

最後一個靠山，羅智強認為練台生其實沒有什麼好怕的，關了錢櫃，好樂迪也是在練的旗下，不過左口袋賺的錢，流到右口袋而已。「這是一個綠媒吃人的時代，有媒體真好，有和民進黨互為靠山的媒體更好！」

(中時 )