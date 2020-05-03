鑽石公主號翻版？德郵輪乘客染疫 船上有多名陸籍人士 11:012020/05/03 中時 蔡宗霖 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 梅恩西夫3號上有多名陸籍人士（圖／TUI Cruises - Mein Schiff臉書 ） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 目前停靠在德國北部庫克斯港的 「梅恩希夫3號」郵輪，因船上有一名船員確診新冠肺炎，因而採取全員隔離的措施，總共2899名工作人員受困在船上。其中包含58名大陸籍船員。 而他們檢測時每人發了一隻口罩，隔離至今大家已困在海上48天，當地政府立即啟動應急機制。已將N95口罩、普通口罩、中藥連花清瘟膠囊、消毒濕紙巾、防護服、護目鏡、鞋套、消毒液等防疫物資送至船上供船員使用。同時陸方也聯繫德國，委請對方盡一切可能確保陸籍船員的健康安全與合法權益。 (中時 ) #船員 #口罩 #隔離 #德國 #鞋套 也許您會感興趣 推薦閱讀 新聞透視》口罩管制6月底才鬆綁 人民會造反！國人健康 比不上做外交 04:102020/04/29 生活新聞 5／4第7輪口罩預購起跑 在全聯全家口罩一次領還免運 14:232020/04/29 科技 玄奘時尚系研發雷切二用口罩套 嘉惠高中職師生 一起用愛抗疫 01:112020/04/30 焦點新聞 全聯 推APP快速領口罩 04:102020/04/30 財經要聞 口罩國家隊變調 偷賣發國難財 01:122020/04/30 高雄屏東澎 瑪丹娜有抗體嚷出遊 疾管中心勸母湯 04:102020/05/02 娛樂新聞 左鎮化石園區古生物也戴口罩防疫 KOKO巡園祈福籲戴口罩 19:002020/05/02 生活 機場喝咖啡卻染疫 沒戴口罩成關鍵 04:102020/05/03 生活新聞 林智堅神救援 揪志工包口罩 04:102020/05/03 地方新聞 研究：陸式集中隔離減低57％感染 較居家隔離有效 10:172020/05/03 兩岸 兩岸熱門新聞 川普再威脅！要對大陸徵收新關稅 - 兩岸 - 旺報 陸重新命名多個有爭議南海島礁名稱 專家：為報復越南 - 兩岸 人妻戀上大肌肌教練「二人運動」爽升天 綠帽夫怒持鐵鎚往死裡砸！ - 兩岸 陸駐日內瓦代表：台灣不承認「九二共識」 無參加WHA政治基礎 - 兩岸 英國人裸體修剪花園？原來世界還有這節日 - 兩岸 - 旺報 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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