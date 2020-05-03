目前停靠在德國北部庫克斯港的 「梅恩希夫3號」郵輪，因船上有一名船員確診新冠肺炎，因而採取全員隔離的措施，總共2899名工作人員受困在船上。其中包含58名大陸籍船員。

而他們檢測時每人發了一隻口罩，隔離至今大家已困在海上48天，當地政府立即啟動應急機制。已將N95口罩、普通口罩、中藥連花清瘟膠囊、消毒濕紙巾、防護服、護目鏡、鞋套、消毒液等防疫物資送至船上供船員使用。同時陸方也聯繫德國，委請對方盡一切可能確保陸籍船員的健康安全與合法權益。

(中時 )