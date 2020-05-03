高醫前院長賴文德住處今晨火警，賴與妻子被救出無礙，但其女兒、女婿與幼子等一家五口，不幸命喪火窟。賴文德是總統府祕書長陳菊主政高雄時，幾次住院醫療的主治醫生，陳菊曾盛讚賴文德是心臟醫學的權威、百大良醫代表。一早賴家噩耗傳出，賴的醫界與政界友人都感到震撼與不捨。

賴文德在2017年2月，以高雄醫學大學董事身分，接掌高雄市立聯合醫院院長，由時任市長陳菊主持交接儀式。

現任北檢檢察長周章欽當年是高雄地檢署檢察長，他在交接典禮稱讚賴擔任高醫院長期間，協助地檢署制定完善的醫療糾紛作業標準，讓高雄成為全國無醫療暴力事件遭起訴的典範。不過賴在2018年就屆齡退休交棒。

賴畢業於高雄醫學大學醫學系、曾任美國舊金山加州大學心臟血管中心研究員，歷經高醫大附設醫院院長、副院長等。專長是心肌梗塞、心絞痛、心律不整、心導管檢查及心律調節器置放治療。

陳菊在2011年摔傷腰椎，經高醫附設醫院跨科會診，認為無立即開刀必要，決採較保守的臥床治療。當時醫療團隊，就是由時任副院長的賴文德主治領軍，他表示陳菊體重超標，建議減重。

(中時 )